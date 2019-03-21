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21.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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«Полного излечения России еще не произошло» – крымский политолог о признании ЛДНР

Республики Донбасса могут получить признание или быть включены в состав России после окончательного разрушения украинской государственности.

Об этом в эфире ГТРК ЛНР заявил крымский политолог Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта сегодня признание ЛДНР может лишь навредить как самим республикам, так и всей России.

«Для того, чтобы признать народные республики, России надо стать более Россией, чем она является на сегодняшний день. Она сделала огромный шаг от края пропасти, на котором сама находилась в 90-е годы, но полного излечения еще не произошло”, – сказал политолог.

“Какие-то неправильные или слишком резкие шаги могут вдруг создать ситуацию, в которой станет хуже всем, поэтому я не буду говорить однозначно, что такая выжидательная позиция, промедление – это однозначно плохо, – добавил Никифоров. – Может быть стремительное обрушение всей этой Украины, которой по большому счету нет. Существуют фантомы, но люди пока эти фантомные боли продолжают испытывать», – заявил Никифоров.

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