«Полностью деградировали» – Лукашенко о главных международных структурах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подконтрольные странам западного блока международные организации деградировали и уже не в состоянии решать многочисленные проблемы.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в Минске совещании с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны Запада, прежде всего США, мы продолжаем развивать мирное и стабильное государство, основанное на принципах социальной справедливости. Запрос сейчас большой на справедливость», – сказал Лукашенко.

Он пожаловался, что ситуация в мире становится всё более напряжённой, вспыхивают вооружённые конфликты, а международные институты деградировали и не могут справиться с проблемами.

«Полностью деградировали иные международные структуры, от ОБСЕ и Организаций по запрещению химического оружия до международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Докатились до абсурда – Европейский фонд мира выделяет средства на войну с Украиной», – подытожил президент.