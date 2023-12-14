«Полностью деградировали» – Лукашенко о главных международных структурах

Владимир Гладков.  
14.12.2023 17:31
  (Мск) , Минск
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Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Украина


Подконтрольные странам западного блока международные организации деградировали и уже не в состоянии решать многочисленные проблемы.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в Минске совещании с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подконтрольные странам западного блока международные организации деградировали и уже не в состоянии решать многочисленные...

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«Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны Запада, прежде всего США, мы продолжаем развивать мирное и стабильное государство, основанное на принципах социальной справедливости. Запрос сейчас большой на справедливость», – сказал Лукашенко.

Он пожаловался, что ситуация в мире становится всё более напряжённой, вспыхивают вооружённые конфликты, а международные институты деградировали и не могут справиться с проблемами.

«Полностью деградировали иные международные структуры, от ОБСЕ и Организаций по запрещению химического оружия до международной организации Красного Креста.

Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Докатились до абсурда – Европейский фонд мира выделяет средства на войну с Украиной», – подытожил президент.

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