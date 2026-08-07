«Полностью изолировать Крым мы не можем, но пакостим успешно» – нацист из ВСУ

Вадим Москаленко.  
07.08.2026 14:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1118
 
Дзен, Крым, Россия, Украина


Украинские террористы не в силах обеспечить полную блокада Крыма, поэтому будут его обстреливать, чтобы сделать жизнь крымчан максимально невыносимой.

Об этом на канале «Новости.live» заявил зам командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы не в силах обеспечить полную блокада Крыма, поэтому будут его обстреливать, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видим, что Крым сейчас часто без света и топлива. Насколько Украина этими шагами приближается к изоляции Крыма, и что ещё нужно для этого сделать?» – спросила ведущая.

«Мы должны понимать, что для реальной изоляции должна быть сухопутная составляющая. Мы можем сделать какую-то ограниченную изоляцию поставок чего-то, но это будет больше ограничение, чем изоляция.

А для изоляции нужно продвижение на некоторых участках. Но нам нужно сначала нарастить и стабилизировать линию фронта, и уже после этого думать о продвижении на тех участках», – сказал Жорин.

«Но существенно усложнить существование и пребывание на этих территориях – это мы уже начинаем делать, и это даже уже имеет последствия для подразделений противника, и в том числе для гражданских, которые там находятся.

При этом Крым не является ключом к окончанию этой войны. Он во многом является символом этой войны», – добавил нацист.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Полностью изолировать Крым мы не можем, но пакостим успешно» – нацист из ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора