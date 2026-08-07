«Полностью изолировать Крым мы не можем, но пакостим успешно» – нацист из ВСУ
Украинские террористы не в силах обеспечить полную блокада Крыма, поэтому будут его обстреливать, чтобы сделать жизнь крымчан максимально невыносимой.
Об этом на канале «Новости.live» заявил зам командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим, что Крым сейчас часто без света и топлива. Насколько Украина этими шагами приближается к изоляции Крыма, и что ещё нужно для этого сделать?» – спросила ведущая.
«Мы должны понимать, что для реальной изоляции должна быть сухопутная составляющая. Мы можем сделать какую-то ограниченную изоляцию поставок чего-то, но это будет больше ограничение, чем изоляция.
А для изоляции нужно продвижение на некоторых участках. Но нам нужно сначала нарастить и стабилизировать линию фронта, и уже после этого думать о продвижении на тех участках», – сказал Жорин.
«Но существенно усложнить существование и пребывание на этих территориях – это мы уже начинаем делать, и это даже уже имеет последствия для подразделений противника, и в том числе для гражданских, которые там находятся.
При этом Крым не является ключом к окончанию этой войны. Он во многом является символом этой войны», – добавил нацист.
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