«Полностью изолировать Крым мы не можем, но пакостим успешно» – нацист из ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские террористы не в силах обеспечить полную блокада Крыма, поэтому будут его обстреливать, чтобы сделать жизнь крымчан максимально невыносимой.

Об этом на канале «Новости.live» заявил зам командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видим, что Крым сейчас часто без света и топлива. Насколько Украина этими шагами приближается к изоляции Крыма, и что ещё нужно для этого сделать?» – спросила ведущая.

«Мы должны понимать, что для реальной изоляции должна быть сухопутная составляющая. Мы можем сделать какую-то ограниченную изоляцию поставок чего-то, но это будет больше ограничение, чем изоляция. А для изоляции нужно продвижение на некоторых участках. Но нам нужно сначала нарастить и стабилизировать линию фронта, и уже после этого думать о продвижении на тех участках», – сказал Жорин.