ГУР Минобороны Украины распространяет видео ночной диверсионной вылазки в районе крымского мыса Тарханкут.

На кадрах военнослужащие вывешивают украинский флаг на стену одноэтажного домика, очень похожего на коттеджи кемпинга «Оленевка Village» в села Оленевка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас флаг повесим, встанем и скажем», – говорит оператор видео.

После этого один из диверсантов встает на фоне флага и произносит фразу:

«ГУР в Крыму ждет российский спецназ».

После этого идут кадры перемещения на лодке в море со звуками стрельбы.

Комментируя акцию, политолог Сергей Марков заявил «ПолитНавигатору», что она явно приурочена ко Дню независимости Украины.

«Это совершенно очевидно, что есть несколько символических акций. И они пытаются День независимости каким-то образом отпраздновать. При этом, конечно, никакой независимости на Украине не существует, это полуколония. Это территория рабов, которые умирают в интересах США, то есть своего диктатора. Я думаю судьба этой ДРГ – характерный пример. Насколько я понимаю, она полностью была уничтожена. То есть их послали только для того, чтобы на 20 минут повесить на какое-то здание флажок. И за это они должны отдать свою жизнь. За что? За Украину, которой не существует, как независимого государства? Они отдали свою жизнь за то, чтобы их детям запретили говорить на родном языке? Чтобы детям запретили веру их дедов и православную церковь? Для того, чтобы их дети навсегда были рабами иностранцев? За это люди отдали свои жизни? По сути дела, сегодня можно сказать, что украинская армия и во многом украинское население превратилось в армию зомбированных рабов. Это День независимости зомбированных рабов от здравого смысла», – заключил Марков.