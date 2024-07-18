«Полные идиоты» – Каспаров обвинил группу нобелевских лауреатов в работе на Кремль

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«Письмо о мире» 50-ти нобелевских лауреатов написал основатель российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью немецкой «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ратующий за продолжение войны «до победы Украины» иноагент в очередной раз ударился в конспирологию и утверждает, что письмо было составлено «под диктовку Кремля».

«Письмо писал, скорее всего, Гриша Явлинский под кремлевскую диктовку. Это все понятно. Сдал его Муратов. Мы же понимает. Что такие письма сами по себе не появляются. Очередной кремлевский агент, работающий много лет на Кремль, пытается сделать то, что Кремлю сейчас нужно. Война требует называть вещи своими именами. 45 великих ученых, полных идиотов в геополитике, поставили подписи», – утверждал Каспаров.

На прошлой неделе более 50 нобелевских лауреатов выступили с обращением, в котором попросили религиозных лидеров выступить с призывом к миру во время Олимпийских игр в Париже. Обращение направлено в адрес Папы Римского Франциска, Вселенского Патриарха Варфоломея I, XIV Далай-ламы, а также представителей ислама и иудаизма.