«Полный аут, люди воют» – украинские многоэтажки массово отключают от отопления

Вадим Москаленко.  
17.12.2023 22:07
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Украина, Экономика коллапса


Самостийная Украина не имеет средств в казне на ремонт систем теплоснабжения, ситуация близка к катастрофе даже в благополучном Киеве.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко рассказал глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самостийная Украина не имеет средств в казне на ремонт систем теплоснабжения, ситуация близка к...

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«Один километр замены трубы [теплотрассы] это где-то один миллион долларов. Только на замену труб в Киеве надо 600-800 миллионов долларов, это сметная стоимость.

Это если мы говорим за сети в Киеве – столица, и всё такое. В первые годы там тоже выделялось по восемьсот миллионов гривен. В малых городах ситуация ещё хуже», – пожаловался Попенко.

Он подчеркнул, что по всей Украине в городах многоквартирные дома массово отключают от центрального отопления.

«В малых городах отключают. У нас в Тернополе: «Программа отключения от центрального отопления». В Днепре тридцать процентов многоквартирного жилого фонда, город им сказал, что просто не будет подавать тепло, и сами ищите, как обогреваться.

Такая же программа в Павлограде. Три города в Днепропетровской области полностью отключили от центрального отопления. Стоимость электроэнергии поднялась, люди воют. То есть, у нас полный аут», – добавил общественник.

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