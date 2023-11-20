Полный людей и движения русский город: Луганск преобразился

Елена Острякова.  
20.11.2023 22:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 558
 
Дзен, Луганск, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Строительство


Обстановка в Луганске кардинально изменилась после возвращения в Россию и начала СВО .

Об этом в интервью «Украина.ру» заявил лидер и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обстановка в Луганске кардинально изменилась после возвращения в Россию и начала СВО . Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Если говорить про общую атмосферу, меня потрясло, что с началом СВО я приехал в город, который полон людей, полон движения. Прям такая движуха, активная социальная жизнь. Я думаю, что Донецк в этом отношении точно такой же. Я вспоминаю, как там в шесть вечера никого на улицах особо не было, а сейчас полноценная жизнь крупного города», – скандал Самойлов.

Он ездит на Донбасс с 2015 года.

«Военная операция чувствуется. То по улицам проезжает БМП, то военные идут, это висит в воздухе. Но вообще, регионы живут активнейшей жизнью. Мирной жизнью, в том числе», – сказал Самойлов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть