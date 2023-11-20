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Обстановка в Луганске кардинально изменилась после возвращения в Россию и начала СВО .

Об этом в интервью «Украина.ру» заявил лидер и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить про общую атмосферу, меня потрясло, что с началом СВО я приехал в город, который полон людей, полон движения. Прям такая движуха, активная социальная жизнь. Я думаю, что Донецк в этом отношении точно такой же. Я вспоминаю, как там в шесть вечера никого на улицах особо не было, а сейчас полноценная жизнь крупного города», – скандал Самойлов.

Он ездит на Донбасс с 2015 года.

«Военная операция чувствуется. То по улицам проезжает БМП, то военные идут, это висит в воздухе. Но вообще, регионы живут активнейшей жизнью. Мирной жизнью, в том числе», – сказал Самойлов.