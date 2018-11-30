«Полный п##дец! Остался год!» – Киев в шоке от ситуации на границе с Крымом

30.11.2018, Херсон, Владимир Гладков

Граничащая с российским Крымом Херсонская область Украины погрязла в бандитизме и коррупции. В регионе нужно вводить не военное, а чрезвычайное положение.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Борислав Береза, который накануне с рядом политиков из Киева посетил Херсон для заседания комиссии по расследованию гибели местной активистки-националистки Екатерины Гандзюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит в Херсонской области – это не проблема, а полный п**дец. Мы в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже.

Информация, полученная нашей комиссией, ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион.

То, что тут происходит – это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало.

По свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Бориса Бабина, есть факты опасности в плане нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад.

Нашу комиссию надо было создавать хотя бы ради того, чтоб сегодня заслушать показания свидетелей. Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина, как государство, готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм», – пишет депутат.

Борислав Береза

Его опасения подтверждает и зачинщик Майдана Мустафа Найем, также посетивший Херсон.

«Это самый настоящий, махровый феодализм и круговая порука. Это если совсем коротко о ситуации в Херсоне и в области после всего, что нам стало известно за два дня работы в городе. Ни одно военное положение не спасает от спайки политиков с нелегальным бизнесом, бывших с новыми, криминальных авторитетов с правоохранительными органами. Внутренний регламент работы комиссии не позволяет публиковать все факты, озвученные на закрытой части заседания. Это на самом деле важно и может помешать следствию», – заявил Найем.

Мустафа Найем

Истеричные комментарии депутатов высмеял украинский политолог Юрий Романенко.

По его мнению, комментарии депутатов «отражают суть взаимоотношений киевских интеллектуалов, народных депутатов и вообще всей тусовки, которая по жизни скользит по телеэфирам, международным конференциям и строит футуропланы по развитию страны, с реальностью в которой живет страна».

Юрий Романенко

«Неофеодализм он не в Херсонской области, а везде по стране… Монстр – это не только конкретные топовые феодалы, а система, которая опирается на десятки тысяч баронов, графов и помещиков, стоящих на крепостных спинах…

Потому почаще выезжайте за пределы Киева. И лучше всего не на Интерсити, и лучше всего в глубинку. У нас остался год времени, чтобы запустить изменения Украины, которые позволят ей не рассыпаться в следующих бурных событиях, что ждут человечество. Год, ребята. На страну надвигается фронтальный идеальный шторм», – предостерегает Романенко.