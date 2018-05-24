Политнавигатор - Новости России и Украины
24.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Украина

Полный провал: Акция меджлисовцев собрала всего 30 человек


Меджлисовцы раскритиковали пассивность украинцев и их нежелание разделять с ними, организованные запрещенной в РФ группировкой, мероприятия. Об этом в эфире телеканала ATR заявил пропагандист Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в Киеве силовики установили рамки и не пускали прохожих к месту проведения меджлисовского митинга 18 мая, а во Львове, где также много эмигрантов из Крыма, на мероприятие собрались не более 30-ти человек.

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«Была смазана сама идеология траурного митинга, потому что центральная Софиевская площадь, она, как раз, таки, должна была привлечь киевскую аудиторию, публику для того, чтобы приобщить к той трагедии, которая была с крымскими татарами. Фактически площадь была зачищена…

Известный украинский журналист на крымской панели Львовского медиафорума сказал, что стыдно на это обращать внимание украинцев, что на четвертый-пятый год оккупации фактически на 18-е мая, главную трагедию крымских татар и трагедию, которая должна быть в солидарности и у всей Украины, как минимум, на Львовском мероприятии было всего лишь человек 30 и была слабая организация мероприятия», – заявил Пашаев.

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