Полный разрыв и отключение воды: Зеленский анонсировал стену с Донбассом

25.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Если переговоры в Минском формате, а также с ЕС, США и Россией окончательно зайдут в тупик, власти Украины вынесут на референдум вопрос о полном разрыве с неподконтрольной частью Донбасса.

Об этом в интервью телеканалу 1+1 заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стена – это же не просто слова. Стена – это все. Это во всех отношениях. Во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием «Вода Донбасса»? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Нам говорят – «делайте обход». Хорошо, мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды. То есть, стена – это полный разрыв отношений в том или другом виде. Я считаю, что этот план может быть. Но я считаю, что решение про запуск этого плана должен принимать народ Украины. И поэтому, когда я говорю, что для нас важно иметь возможность свободно высказывать свою мысль, нужен закон про референдум, – это одна из таких причин», – объявил Зеленский.

Работающий в ДНР военкор Андрей Руденко отметил, что анонсированная Зеленским возможность разрыва с Донецком и Луганском – очередная демагогия.

«Уже давно между Республиками и Украиной ничего общего. Ещё бы и обстрелов со стороны ВСУ не было, и вообще бы никто не вспоминал о такой стране», – констатировал Руденко.

Отметим, что до своего избрания на пост президента Зеленский обещал референдум по другому вопросу – особому статусу Донбасса, как это и предусмотрено Минскими соглашениями.

Однако уже через несколько дней после избрания Зеленский провел встречу с бывшими боевиками АТО, требующими сохранения унитарного устройства Украины, после чего заявил, что подразумевал не референдум, а всего лишь «консультативный опрос».