Полный «ЗаЖОП»: Юго-Востоку всучивают залежалого Медведчука

19.02.2019, Киев, Сергей Устинов

Есть в украинском политикуме фигуры, имеющие прямо таки сакральный статус. Этакие священные коровы или священные монстры, как сказал бы Эдичка Лимонов. На сцене, там, где крутятся и вертятся паяцы, их нет. Но по умолчанию предполагается их присутствие за кулисами и за кадром. Эти теневые генералы и серые кардиналы будто бы решают все, чем лень заниматься непосредственно вашингтонскому обкому. И им же молва традиционно приписывает все плохое и каверзное, что приключается в политической жизни страны.

Первое место в иерархии таких персонажей по праву занимает Виктор Медведчук. Нет на Украине политика более мифологизированного и демонизированного. Националисты и майданщики за последние 18 лет создали прямо таки культ «всесильного Медведчука», который из-за кулис вредит всему хорошему, доброму и светлому и тянет Украину назад, прямо в щупальца «русского мира» – к своему куму Путину.

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Если почитать майданных лидеров мнений, то Медведчук может буквально все. Больше может только президент России. При этом, если отвлечься от мифологии и встать на почву твердых фактов, то бросается в глаза очевидная бесплодность Медведчука, как публичного политика. Единственный удачный его политпроект – партия СДПУ (о) осталась позади, в далеком прошлом. Да и она, если анализировать причины ее взлета и падения, была создана в результате удачного рейдерства и существовала, пока сам Медведчук и люди из его ближайшей орбиты находились при власти и влияли на распределение бюджета. Минимальное дуновение политического ветра в застойном позднекучмовском болоте продемонстрировало все изначальные конструктивные дефекты этого детища Медведчука.

Оказалось, что СДПУ (о) – колосс на глиняных ногах. Что партия не умеет элементарно держать удар. И как только запахло жареным, соратники Медведчука, косплеившие, вплоть до названия, Политбюро ЦК КПСС, в считанные недели разбежались кто куда, спасаясь от уголовных дел. Партия развалилась, оставив по себе лишь недобрую память, разговоры о «темниках», рассылавшихся в СМИ из АП (администрации президента) под руководством Медведчука, да навязчивой политрекламой конца девяностых, напоминавшей детскую считалочку с загибанием пальцев при перечислении одиозных уже тогда фамилий: Кравчук, Марчук, Медведчук, Суркис…

Кстати, навязчивое проталкивание этого владельца киевского «Динамо» и олигарха кучмовских времен в мэры Киева дало в 1999 году обратный эффект. Киевляне назло массово проголосовали за действующего тогда мэра Омельченко. Так что и та нашумевшая кампания в столице никак не относится к числу позитивных активов ее непосредственного куратора – Медведчука.

После оранжевого Майдана Медведчук попытался вьехать в украинскую политику в окружении тех же одиозных персонажей, в слепленном на скорую руку блоке с дурацким названием «Не так!» (антипод лозунга «Так! Ющенко!»).

Та кампания запомнилась не столько наличием «вечного» свадебного генерала Кравчука (Медведчук почему-то считает, что население массово обожает человека, давшего свое имя ручной тележке огородника), сколько тем, что в ней впервые публично засветился на первых ролях нынешний «единый кандидат от юго-востока» Юрий Бойко. Впрочем, не помогло: «НеТаки» с треском пролетели мимо Рады, набрав смешные полтора процента голосов.

После этого Медведчук окончательно уходит в тень, где пребывал вплоть до последних месяцев. Впрочем, бдительные публицисты из оранжевого лагеря регулярно разоблачали его закулисные происки: так, в период дружбы Януковича с Тимошенко против Ющенко, Медведчук якобы юридически консультировал «бабу с косой» и обеспечивал ей прикрытие в судах. Позже именно Медведчук свел Тимошенко с Путиным и обеспечил ей прямой канал переговоров по газу, приведший к печально известным контрактам 2009 года.

А уже при президенте Януковиче Медведчук, словно бы реализуя кошмарнейший из снов майданщиков, запустил политическую франшизу под названием «Украинский выбор». Нанятые им политологи, перемещаясь от одного областного центра к другому устраивали круглые столы о желательности референдума за Таможенный союз, двуязычие и федерализацию. Чуть позднее «Украинский выбор» активно включился в борьбу с добычей на Украине сланцевого газа. В процессе люди Медведчука пытались максимально зарейдерить все минимально пророссийское, что было на тот момент на Украине. Однако за пару лет выхлоп от «Украинского выбора» оказался близким к нулю и к началу майдана все эти борцы за федерализм разбежались кто куда. Сам же Медведчук снова залег на глубокое дно.

Примечательно, что бушевавшие в то время майданщики, искавшие, кого бы из «врагов народа» унасекомить во славу революции, Медведчука показательно не замечали. Доходило до смешного. Когда в порыве конкурентной внутривидовой борьбы одни «воины» света» упрекали других в том, что те, дескать, «не там ищут» врагов. Вот, к примеру, Медведчук. Спокойно живет в Киеве, летает на частном самолете по выделенному коридору прямо в Сочи к Путину. А его ни одна падла не трогает. Позже те же претензии обиженные нацики начнут – небезосновательно – адресовать и Порошенко.

Действительно. Такой жирный и почти что карикатурный в майдановском представлении «враг Украины» регулярно навещает гаранта на Банковой, что в итоге, засвечивают журналисты. Этот же персонаж назначается Порошенко представителем на минских переговорах. Его офисы показательно не трогают «системные» нацики. Да и несистемные – максимум, что могут – так это побить стекла в приемной или нарисовать нехорошие слова на входной двери.

А потом вдруг этот самый Медведчук начинает активно «всплывать на поверхность» постмайдановской Украины с обстоятельными часовыми интервью на телеканалах, связанных с экс-регионалами. А потом и того больше – после показательных наездов на эти каналы со стороны государственных церберов и цензоров, они начинают, один за другим переходить в руки давних бизнес-партнеров Медведчука. А власти, такие бдительные в иных случаях, в этот раз и ухом не ведут.

Ну и вишенка на торте – легализация Медведчука в качестве главы политсовета партии одиозного Вадима Рабиновича с последующим объединением с не менее одиозными Бойко и Левочкиным в «Оппозиционную платформу «За Жизнь!», более известную под данным ей недоброжелателями некрасивой аббревиатурой «ЗаЖОП».

В новом цикле Медведчук двигает в президенты Бойко, под аккомпанемент уверенности абсолютно всех – и ватников, и вышиватников в том, что имеет место удобная Порошенко игра в четыре руки.

Ну а теперь, собственно, к вопросу о том, зачем юго-востоку нужен Медведчук. Человек банально без харизмы, не имеющий рейтинга и политических перспектив за пределами понятной ему внутриаппаратной игры и интриг. Человек, чьи политические проекты после отлучения от начальственного кресла неизменно проваливались и уходили в ноль. Человек-симулякр, изображающий из себя то, чем не является. А именно – выразителя чаяний русской Украины. Это притом, что у всех на слуху слова Путина о Медведчуке – украинском националисте и сыне активиста бандеровской ОУН: «Я считаю, что Виктор Медведчук – украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился».

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Впрочем, Путин открыл украинцам секрет Полишинеля. Тем более, что сам Медведчук ничуть не скрывает своей семейной истории.

Люди с хорошей памятью еще помнят, как во времена СДПУ (о) ее тогдашний глава, чтобы угодить галичанам, рассказывал во Львове про ОУН-УПА, а в Луганске – про «Молодую гвардию». Тогда это было в тренде: обещать всем все. Многовекторность, туды ее в качель.

Так зачем «русской Украине» сын отсидевшего бандеровского боевика? Тем более, с гарантией, что и его нынешние объединительные потуги постигнет та же судьба, что и предыдущие провалившиеся мегапроекты?

Можно поставить вопрос и иначе, отталкиваясь от уже достигнутого. Ну, хорошо, Медведчук объединился с Рабиновичем и выдвинул Бойко. Чтобы что? Понятно, что хоть с Медведчуком, хоть с Рабиновичем, а хоть с ними обоими, даже подталкиваемыми сзади Левочкиным, этот квартет не взлетит.

Так какова цель этого балагана? Ради чего условно «прорусскому избирателю» предлагается выйти из внутренней эмиграции, оторвать попу от дивана и пойти на участок – голосовать?

Говорят, это такая тренировка мышц накануне осенних выборов в Раду. Мол, покажет Бойко пристойный результат, а за ним и остальные подтянутся. Честно говоря, так себе мотивация. Избирателю предлагают тащиться на участок только ради того, чтобы Бойко по итогу мог показать средний палец Вилкулу и Мураеву. Мол, обошел я вас на повороте.

Тем более, социология такова, что даже собери условный «ЗаЖОП» в будущей Раде условные четверть голосов (тот максимум, который дают этим ребятам при условии объединения самые лояльные аналитики типа Погребинского), все равно объединяться в коалицию им там будет не с кем.

Потому что остальные 75 % возьмут националисты разной степени упоротости. И если уже сейчас то, с чем идет подталкиваемый Медведчуком Бойко к избирателю по отсутствию конкретики относительно базовых вещей больше всего напоминает разбавленное водой пиво, то, что говорить о потом?

Какая может быть общая платформа для объединения с националистами, пусть даже и умеренными? Я вижу только одну: отказ даже от тех куцых и размытых туманных намеков на прежние лозунги ПР, которые есть сейчас.

Больше всего раздражает именно нечестная игра с избирателем, которого держат за лоха, пытаясь, как говорил персонаж покойного Райкина, сегодня продать по пять то, что вчера было по три. Притом, что вчера были большие, а сегодня маленькие. Да и сам товар лежалый и абсолютно идентичный.