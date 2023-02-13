«Полонез» и «Искандер» таможню не проходят – белорусы ответили полякам

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Около ста белорусов вышли сегодня в пикет возле генконсульства Польши в Гродно.

Они протестовали против закрытия пограничного пункта пропуска «Бобровники-Берестовица», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди скандировали: «Нет закрытию границ», «Нет диверсиям и провокациям», «Польша, слезь с американской кобылы».

Власти Польши предупредили о закрытии ПП «Бобровники» менее, чем за сутки, чем создали массу проблем как грузовому транспорту, так и рядовым гражданам. А их было много как раз с польской стороны, ведь Белоруссия в позапрошлом году отменила визы для поляков.

«Абсолютно вопиюще. Согласовано ли было такое решение со всеми странами Евросоюза? Я не думаю, что такому решению будут рады производители, чья продукция не попадет на рынок Белоруссии и РФ. Две трети проходных мощностей на эти территории закрыты», – заявила председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский объяснил решение о закрытии ПП «интересами государственной безопасности». Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что «правительство не исключает закрытия других пунктов пропуска», в том числе с Калининградской областью.

«Напряженность между нами и Беларусью продолжает расти из-за того, что Минск инструментально используется Кремлём. Этим закрытием мы хотим послать четкий сигнал», — сказал Моравецкий.

Однако может статься, что громкими словами о политике польские власти прикрывают банальную криминальную историю. Газета «Выборча» сообщает, что по неофициальной информации, накануне закрытия ПП в Бобровниках там были задержаны не менее 12 таможенников. Предположительно, речь идет о коррупции. Якобы теперь «на этом переходе работать некому».

Тем не менее, белорусский МИД заявил протест временному поверенному в делах. Польскому дипломату было указано на категорическую неприемлемость данного шага.

«Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего, польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений эту границу пересекать не могут», — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Однако беглая белорусская оппозиция поспешила представить инцидент как «жесткий ультиматум диктатору». Змагары связали закрытие границы с вынесением приговора белорусскому журналисту с польскими корнями Анджею Почобуту.

«Виновен в этом исключительно режим Лукашенко, диктатор, который продолжает функционировать в нашей стране. Это произошло потому, что в Беларуси на протяжении этих лет не прекращаются массовые репрессии, потому что Лукашенко развязал миграционную войну против соседних стран. Он виновен в соучастии в агрессии против Украины. Все устали от Лукашенко и наконец-то ультиматум предъявлен Польшей диктатору», – пафосно заявил видный беглый оппозиционер Павел Латушко.

Он предрек закрытие границ также с Литвой и Латвией. Это, считает змагар, поможет «поставить Лукашенко на два колена и сказать ему: освобождай политзаключенных».

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев сомневается, что этот сценарий сработает, потому что Лукашенко на Польшу «вообще наплевать».

«Хотя, если честно, может быть хозяину Дворца и не наплевать, но вот России, за спину которой сейчас прячется Лукашенко, так точно на Польшу наплевать, как и на всю Европу. Спешим уверить, что пустыми угрозами и видеоистериками Лукашенко питается, как морская черепаха медузами», – написал Суздальцев в своем ТГ-канале.

Однако белорусский политолог Петр Петровский полагает, что демарш Польши существенно осложнит транзит китайских грузов.

«В Польшу большегрузы теперь могут попасть только через Козловичи или в объезд через Прибалтику. В Гродненской области действующих погранпереходов в Польшу больше не будет. Нельзя исключать полного закрытия границ ЕС с Беларусью. Сторонниками подобных мер выступают некоторые ястребы не столько в Брюсселе, сколько за проливом Ла Манш, работающие через Польшу и Прибалтику. Их цель – заморозить сухопутный транзит из Китая и России на Запад и наоборот. Пока же они создают искусственные неудобства. Но полного закрытия границ исключать нельзя», – написал Петровский.

«Они не от нас закрываются, они закрывают нас для себя. Точнее, для своих граждан. И наших, которые там. Потому что на кой чёрт режиму Качиньского эти поездки поляков в Беларусь, когда они смогут увидеть, что у нас классно, а не так, как говорит варшавская пропаганда? И зачем им терять белорусское околополитическое мясо? Сидите в Польше, не рыпайтесь», – считает белорусский тележурналист Игорь Тур.

А его коллега пламенный Григорий Азаренок пригрозил Польше ракетами.

«Слушай сюда, кольчатое! Если хоть одну провокацию надумает ваше пшепаньство, ракеты «Полонез» и «Искандер» таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать вместе с вашим гонорливым правительством», – заявил в эфире Азаренок.