Полоумной русофобке не удалось вдохнуть новые силы в белорусский «женский марш»

06.11.2020, Москва, Елена Острякова

Внеочередной «женский марш», объявленный польскими телеграм-каналами в поддержку престарелой майданщици крайних антироссийских взглядов Нины Багинской, провалился сегодня.

Эта форма протеста начала затухать уже несколько недель назад. Вместо «женских» стали проводить «марши мудрости» из не всегда адекватных пенсионеров. Своим символом протестующие белоруски считают Нину Багинскую. Видимо поэтому варшавские кукловоды попытались придать новое дыхание женским маршам после вчерашниего обыска у «легенды».

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Обыск проходил в связи с делом, по которому проходит внучка Багинской, проживающая с ней в одной квартире. Когда в дверь постучали сотрудники правоохранительных органов, старушка повела себя неадекватно.

«Мерзавец, сука, быдло, ты подохнешь на моей земле. Пошел вон, зараза», – кричала Багинская милиционерам и бросалась на них с кулаками.

Потом она принялась звонить в милицию: «Они меня снимают, они слепят меня. Это бандиты». Затем выбежала на балкон и принялась кричать: «Спасите!». По собственному признанию Багинской, в ходе обыска она ударила одного из сотрудников креслом.

Примечательно, что верещала старушка, призывающая отменить статус государственного языка для русского, вовсе не на родной мове. Белорусский Багинская вспомнила, когда успокоилась и стала давать интервью американскому «Радио Свобода».

«В начале столетия русская «Черная сотня» устраивала погромы в городах, в еврейских домах. А теперь современная «Черная сотня» устраивает погромы в белорусских домах», – вещала Багинская.

Но погром в ее доме устроила не выдуманная русская «Черная сотня» и даже не белорусская милиция. Он уже был там.

Российский журналист Константин Придыбайло опубликовал в своем телеграм-канале фото квартиры «звезды» белорусского протеста.

«Если думаете, что это результат обыска – это не так. Просто баба Нина помимо 40 лет протеста против всего и сразу — собирает всё и сразу. На нее несколько раз жаловались соседи из-за неприятного запаха, который исходит от её квартиры. Из 4-х комнат — в склады превращены две, в коридорах что-то стоит. Там, если присмотреться, и старый компьютер, и деревья в каких-то пакетах…», – написал Придыбайло.

В итоге сегодня в поддержку Багинской собралось всего несколько женщин. Их задержала полиция.