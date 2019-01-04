Полоумные украинские активисты получат шанс отыграться на русскоязычных

04.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Уже в этом году русскоязычных украинцев смогут штрафовать и даже сажать в тюрьмы за несоблюдение норм нового закона о государственном языке.

Об этом пишут “Известия”. Издание отмечает, что уже подготовлен новый законопроект, который предусматривает тотальную украинизацию, гораздо более глубоко проникающую в сферу частной жизни.

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“Так, документ предписывает обязательное использование украинского языка в сфере услуг. Предприятия всех форм собственности будут обязаны общаться с клиентами исключительно на украинском языке. И даже интернет не станет исключением. Скажем, интернет-СМИ и интернет-магазины будут обязаны не просто иметь украиноязычную версию — она должна будет загружаться по умолчанию. Издание печатных СМИ на русском языке допускается только в случае наличия украиноязычной версии с тем же тиражом”, – указывается в публикации.

В первоначальной редакции эти одиозные нормы распространялись и на другие языки, но после жалоб нескольких англоязычных СМИ для языков ЕС сделали послабление.

Согласно новому закону, следить за его исполнением будет специальная Нацкомиссия по стандартам украинского языка и уполномоченный по защите украинского языка. За несоблюдение закона предусматриваются штрафы, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

“Помогать уполномоченному следить за исполнением закона должны были специальные «языковые инспекторы», но депутаты говорят, что из финальной редакции эту норму убрали. Хотя стоит подождать окончательной версии для голосования — с украинскими законами бывает по-разному.

Дело в том, что языковые инспекторы — это давняя традиция, с них украинизация начиналась в далеких 90-х годах прошлого веках. Правда, тогда это было исключительно самодеятельностью местных советов, а занимались этим полоумные энтузиасты. Никаких реальных полномочий у них не было, поэтому в ответ на требование писать ценники и названия товаров по-украински торговцы на рынках обычно таких инспекторов просто посылали. И вот теперь у последних появится шанс отомстить”, – пишет издание.

Принятие закона ожидается уже в январе – феврале.

“По сути он лишь называется законом о государственном языке, а на самом деле всячески ограничивает сферу использования русского языка, и серьезно урежет в правах русскоязычных украинцев, которых уже в этом году смогут штрафовать и даже сажать в тюрьмы за языковые провинности”.