Половина американцев считает, что у Байдена проблемы с умственным состоянием

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За полгода увеличилось в два раза число американцев, которые считают, что у президента США Джо Байдена проблемы с умственным состоянием.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский журналист Валентин Богданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным самого свежего опроса, проведённого изданием «Politico», в период с 13 по 15 ноября, 48 процентов американцев считают, что у Байдена есть проблемы с ментальным (умственным) состоянием. А 50 процентов американцев считают, что он просто находится в плохом состоянии здоровья. Тут важны не сами цифры, а динамика, потому что полгода назад эти цифры были в два раза ниже», – отметил журналист.

«Возникает сравнение с Рейганом, на которого тоже американская пресса и политические оппоненты совершали нападки в конце его второго президентского срока относительно его ментального состояния. Так вот, Рейгану на конец его президентского срока было 78 лет. Байдену послезавтра исполняется 79 лет», – сказал Богданов.