Половина Буданова отравлена – украинские СМИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жена начальника Главного управления разведки МО Украины Марианна Буданова попала в больницу после отравления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в военной разведке, сообщает интерент-издание «Бабель».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Отмечается, что после продолжительного ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали.

«Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей», — уточнил источник в ГУР.

По его словам, врачи диагностировали поражение тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — сказал собеседник издания.

Примечательно, что супруга Буданова с февраля прошлого года живет в офисе ГУР, о чем в интервью СМИ ранее рассказывал Буданов.

«Источники подтвердили, что на Кирилла Буданова также покушались до и после полномасштабного вторжения. В настоящее время ведется расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины», – резюмирует «Бабель».