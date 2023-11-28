Половина Буданова отравлена – украинские СМИ

Олег Кравцов.  
28.11.2023 11:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Спецслужбы, Украина


Жена начальника Главного управления разведки МО Украины Марианна Буданова попала в больницу после отравления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в военной разведке, сообщает интерент-издание «Бабель».

Жена начальника Главного управления разведки МО Украины Марианна Буданова попала в больницу после отравления....

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Отмечается, что после продолжительного ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали.

«Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей», — уточнил источник в ГУР.

По его словам, врачи диагностировали поражение тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — сказал собеседник издания.

Примечательно, что супруга Буданова с февраля прошлого года живет в офисе ГУР, о чем в интервью СМИ ранее рассказывал Буданов.

«Источники подтвердили, что на Кирилла Буданова также покушались до и после полномасштабного вторжения. В настоящее время ведется расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины», – резюмирует «Бабель».

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