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Переданные Украине самолёты F-16 будут проходить техническое обслуживание на территории стран НАТО, а перед выполнением боевых задач – перебрасываться на закрытые аэродромы «незалежной».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный обозреватель, бывший офицер армии Израиля, нацист и русофоб Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попробую расшифровать сообщение о том, что часть самолетов F-16 могут оставаться на Западе. Смотрите, Украина строит подземные сооружения. Такие самолеты, как F-16, желательно, чтобы они работали из защищенных каких-то бункеров. Представим, что у Украины есть возможность для эксплуатации, допустим, одной эскадрильи. А вторая эскадрилья находится на открытых аэродромах, где технический персонал может спокойно их обслуживать, ремонтировать, и так далее. Не боясь, что туда прилетит «Искандер», – рассуждал Левин.

«И когда нужна ротация эскадрильи, она прилетает на Украину, где она действует, проводя свои боевые задания. И потом снова, когда нужно там отремонтировать, наладить, проверить, ведь F-16 намного более требователен к уходу за ним, чем МиГ-29, например. Несравнимо больше. Требует колоссального вложения, профессионализма, грамотности, технического персонала. Если есть возможность, чтобы они находились в условной Румынии. Не думаю, что Россия по Румынии ударит «Искандером». И там технический персонал, не боясь, что по ним прилетит, может заниматься машиной. Чтобы всегда была качественная подготовка», – подытожил он.