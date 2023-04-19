Половина иностранцев не переоформила землю в Крыму

Половина иностранных граждан, владеющих земельными участками в приграничных регионах Крыма, оказались законопослушными гражданами и оформили наделы в соответствии с указом президента РФ – в аренду или на родственников с российским гражданством.

Остальные, видимо, ждут “успешного украинского наступления” на Крым или не могут переоформить землю по иным причинам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С 20 марта 2021 года введен запрет иностранцам владеть земельными участками в 19 из 25 регионов Крыма. В перечень вошли Алушта, Ялта, Армянск, Евпатория Керчь, Судак, Феодосия, Бахчисарай, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, Черноморский районы, а также Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя и город Инкерман. Вне моратория остались только Белогорский, Красногвардейский, Первомайский районы, города Симферополь, Джанкой и Красноперекопск.

Запрет иностранцам владеть землей на приграничных территориях установлен п.З ст.15 Земельного кодекса Российской Федерации, а конкретный перечень территорий устанавливается указом президента. На момент включения в него Крыма и Севастополя в Госкомрегистре располагали данными о 12 тысяч прав иностранных лиц на земельные участки, расположенные на приграничной территории. Но сколько граждан не зарегистрировали свои права на землю – в Госкомрегистре не знают. При вхождении в состав РФ Крыма и Севастополя законодательно была признана правомочность всех документов, выданных госорганами Украины, без ограничения срока действия. И регистрировать свою недвижимость граждане могут не спешить, пока им не придется ее продавать, выставлять в аренду или передавать по наследству.

Местные администрации только в прошлом году начали рассылать уведомления с просьбой подтвердить владение земельным наделом и зарегистрировать право собственности. Но на украинские адреса такие письма вряд ли дойдут.

Тем не менее, из 12 тысяч иностранцев около 6 тысяч переоформили свои наделы.

«Число земельных участков, находящихся в собственности нерезидентов РФ сократилось вдвое. По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в середине 2022 года иностранцы владели 6140 участками. Последняя выгрузка сведений показала, что исходный список уменьшился до 5803 участков», – говорится в сообщении Госкомрегистра.

В Армянске, Саках и Керчи кампанию переоформления практически закончили. В Сакском и Симферопольском районах и Ялте в собственности иностранных граждан остается много земли. Больше всего среди них граждан Украины – по разным оценкам около 10 тысяч человек на момент вступления в силу указа владели недвижимостью у моря. Если на участке находится оформленный дом, то иностранный подданный может вернуть землю муниципалитету и переоформить ее на аренду. Также участок можно переписать родственнику или любому иному лицу с российским гражданством.

Подобным образом поступали владельцы участков в Калининграде и Приморском крае, где пограничный статус территорий также не позволяет иностранцам быть землевладельцами.

В Крыму исполнение указа спустили на местные администрации, и теперь они должны через суд изымать участки, и возвращать владельцу компенсацию. Как в таком случае быть с зарегистрированными строениями на участке не понятно – запрет касается владения землей, но на жилую или нежилую недвижимость он не распространяется.