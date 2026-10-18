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Коллективный Запад слишком переоценил себя и недооценил Россию, что объясняет его зачастую неадекватные решения в противостоянии.

Об этом в интервью каналу «Лица науки» заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коалиция, которая двигала постоянно границу ближе-ближе к нам и всё-таки заставила Украину милитаризоваться и стать АнтиРоссией, 50 стран, это со всеми поддерживающими их Южной Кореей и Японией, по их расчётам, – была половиной мировой экономики. А мы, как Россия, по их расчётам, такая… замедляющаяся, проблемная держава, представляющая 1,8 – 2% мировой экономики. И вот эти 50% мировой экономики не могут ничего сделать с 2% мировой экономики уже 4,5 года. Казалось бы, ну все санкции введены. Изолировано всё, что можно изолировать, надавлено на всё, на что можно надавить. И?.. А фронт движется в другую сторону. И поэтому, вопрос: как считать потенциал стран? Не сильно ли вот эти все 50% раздуты, по сравнению с реальной экономикой? Наверное, они осознают. Но, наверное, не так, как нужно. Иначе бы они в своё время и сейчас принимали бы гораздо более адекватные решения», – рассуждал Безруков.

При этом он подчеркнул, что «нас это не спасает».

«Нам нужно думать о себе, на будущую конкуренцию, на наше технологическое развитие, которое отстаёт. Нам нужна новая экономическая политика, нам нужен быстрый, высокотехнологичный рост для того, чтоб мы не отставали, а мы отстаём. Мы отстаём от Китая, мы отстаём от Индии, мы отстаём от Юго-Восточной Азии, даже от США в данный момент, когда начинается переход на новую технологическую базу. Мы не можем никак позволить себе медленнее переходить на новую технологическую базу. Нам нужен новый рывок», – подчеркнул разведчик.

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