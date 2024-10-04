Половина мобилизованных на Украине теряется по пути на фронт – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 16:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Насильственная мобилизация на Украине привела к тому, что страна потеряла мотивированную пехоту. В результате на фронт из учебных частей доезжает всего половина мобилизованных, а остальные сбегают.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильственная мобилизация на Украине привела к тому, что страна потеряла мотивированную пехоту. В результате...

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«Реально бусификация привела к тому, что мы потеряли мотивированных солдат, мотивированную пехоту, которая может сдерживать наступление противника.

Вот, идет мужчина на работу, а его раз – и в бусик. Он говорит: «У меня документы есть, «Резерв+», а его в бусик. Пять минут ВВК и отправили в «Десну». В «Десне» он посмотрел, зачислили – из «Десны» определенное количество процентов уходит, самовольное оставление части, уходят.

Потом, когда везут в часть, по дороге в часть тоже определенный процент «уходит». Потом, когда находятся в части, определенный процент тоже «уходит», – отметил он.

«Командир роты, по штату у него 100 человек, батальона – 400-600. У него 600, а в наличии – 300. Тем более, еще пришло «молодое» пополнение 50+ дядечки с болезнями.

И вот, он с ними должен выполнять задачу. А задача же ставится как на подразделение, а у него 50%. В итоге он начинает выполнять задачу, а она не выполняется, потому что есть законы войны, военная наука», – заключил Стариков.

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