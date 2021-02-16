Половина населения Украины абсолютно безнадёжна – Дроздов

16.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Несмотря на годы насильственной украинизации, русский язык считает своим достоянием большая часть граждан Украины.

Об этом в эфире 4 канала заявил одиозный украинский пропагандист, уроженец Львова Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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Дроздов привел в пример опрос, проведенный Киевским международным центром социальных исследований, в котором говорится, что 50% населения страны поддерживают русский язык.

«Мы живем в стране, где половина населения считает, что русский язык является историческим достижением Украины, которое нужно всячески развивать и сохранять. Половина, каждый второй сущий в стране, где 300 лет этот язык насаждался тоталитарным, насильственным, преступным способом. 30% людей считают, что русский язык представляет угрозу независимости, и я принадлежу к это когорте…

Вопрос – а что нужно было сделать с мозгами половины населения, представьте себе, чтобы оно насильственно навязанный язык вместо родного языка этой земли начало считать своим достижением? К вам в хату пришел алкаш, алкоголик и чмошник, вам навязал полностью свою повестку дня, не прошло и поколения, как вы сказали: «Все, это наше достижение, оберегаем и гордимся», – бесится от злости Дроздов.

Он также связал русскоязычных с поддержкой ополченцев в Донбассе и России как государства.

«Среди русскоязычного населения Украины значительно меньший, в сравнению с украиноязычным, процент тех, кто гордится гражданством Украины, значительно меньший процент тех, кто поддерживает армию, кто готов защищать, кто поддерживает независимость, кто поддерживает Майдан и имеет сантименты к этим изменениям, кто выступает за Европейский союз и НАТО.

Собственно, среди русскоязычных украинцев значительно меньший процент тех, кто осуждает коммунизм, кто считает Россию врагом, кто признает вооруженную агрессию России, кто признает голодомор, и так далее, и так далее.

По всей социологии за последние 20 лет среди русскоязычного населения Украины значительно больший, в разы больший процент тех, кто считает Российскую Федерацию братом, поддерживает конкретно Путина, благосклонно высказывается о Сталине, Ленине и других палачах Украины, кто поддерживает амнистию боевиков, кто жалеет о развале СССР, кто поддерживает Антимайдан, кто протестует против европейской интеграции, против движения Украины в НАТО.

В нашем случае русскоязычность означает пророссийскость, в нашем случае доказано всеми социологическими исследованиями последних 20 лет: язык прямо влияет на политическое сознание, язык заводит тебя в политический, культурный гуманитарный код. И если ты являешься носителем этого языка, ты тоже несешь ответственность за политическую позицию», – злобно резюмировал русофоб.