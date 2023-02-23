Половина немцев не хотят предоставлять Украине оружие

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В Германии далеко не все поддерживают Украину и предоставление ей военной помощи.

Об этом «Украинской правде» заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Даже в правящей партии, по его словам, пропорции поддерживающих и не желающих это делать составляют 50 на 50.

«Важный фактор – историческая ответственность, вина Германии за развязывание двух мировых войн – как Первой, так и Второй мировой. И в двух этих войнах Германия проиграла. То есть этот отпечаток до сих пор ощутим не только в немецкой элите, но и в обществе», – сказал дипломат.

«Но тут имеют место другие факторы в рамках самой коалиции, самой партии Социал-демократической, представителем которой является Олаф Шольц. Очень много голосов, я бы сказал примерно 50 на 50 тех, кто вообще очень критически относится ко всему, что происходит в этой военной сфере. До сих пор они это не блокируют, но они против того, чтобы Германия даже сделала до сих пор. То, что происходило до сегодняшнего дня, для немцев, без преувеличения – это квантовый скачок в сознании», – заявил Мельник.