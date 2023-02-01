Половина немецких политиков и населения не хотят эскалации с Россией – МИД Украины

Немецкое общество расколото наполовину в вопросе поддержки Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник, бывший посол этой страны в ФРГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мельника, 50% как населения, так и политиков страны не хотят и боятся эскалации с Россией.

«Есть страх новой войны, нового противостояния военного с Россией, и этого нужно любой ценой избежать. Это категорический императив немецкой внешней политики поствоенного времени, и социал-демократы, а Олаф Шольц является представителем этой партии, там наиболее выражен этот фактор. Это одно – личностные мотивы и попытка не делать резких движений. Это, скажем, характеризирует его стиль», – сказал дипломат.

«Второй момент – это сама партия, которая сейчас является наибольшей политической силой в Германии, и там, я бы сказал 50 на 50. 50% тех, кто поддерживает осторожный курс – избегать провокаций, не допустить эскалации с Россией любой ценой. Это тоже есть. Есть огромная фракция, которая, откровенно говоря, тормозит. Возглавляет ее человек Рольф Мютцених, который является наибольшим апологетом этого курса умиротворения России даже сейчас, во время этой войны.

И Шольц не может с ним не считаться. Это второй фактор, который до сих пор играет роль.

Третий фактор – общественные настроения. Канцлер, как и любой политик, ориентируется на то, чего хотят немцы. И социология, которую делают очень часто именно по вопросу большей роли Германии в этой войне, она показывает, что немцы также 50 на 50, иногда даже большинство немцев склонны придерживаться осторожной позиции, не идти на рожон, не отыгрывать первую скрипку, быть в тени», – заявил Мельник.