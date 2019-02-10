10.02.2019

За небольшой «откат» командиру одной из бригад ВСУ военнослужащие имеют возможность проходить службу в зоне «ООС», не выходя из дома.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным источников в рядах ВСУ, среди военнослужащих 54-й бригады является нормой проходить службу в зоне «ООС» только по документам. Военнослужащие 54-й бригады, сидя дома, перечисляют часть денежного довольствия командиру, который за это готов длительное время закрывать глаза на отсутствие подчиненных и вызывать их на службу только в случае проверки представителями вышестоящего штаба», – рассказал Марочко.

Он отметил, что последняя проверка укомплектованности представителями штаба «ООС» выявила отсутствие в подразделениях бригады более 45% личного состава.