«Половина партизан разбежалась 24.02, оставшихся – сдают местные» – заукраинец Жемчугов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

ССО Украины успели оставить закладки для партизан в Донецкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях, но пользоваться ими – некому.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил член украинского диверсионного отряда, действовавшего на территории ЛНР, вернувшийся на Украину в результате обмена военнопленными Владимир Жемчугов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Подготовкой партизан занимались ССО. Это те, кто именно в Донецкой, Луганской областях. Я знаю, что немножко там, в Херсонской и Харьковской областях, успели сделать закладки для партизан – это такие потайные хранилища оружия, боеприпасов, средств связи. В этом году в январе был принят закон об основах национального сопротивления. Но, понимаете, до 24-го февраля он не был развёрнут, не было коммуникаций с местной властью. И если в законе Кривоноса была поставлена основа на национально-патриотическом, военно-патриотическом воспитании, то в этом законе всё было поставлено на финансировании…» – объяснял Жемчугов. «Люди в феврале, январе пошли туда, они брали деньги, получали зарплату, проходили обучение. Но как показало то, что произошло после 24-го февраля, когда возник день «икс», зарплату брать хотели, но воевать – 50% разбежались», – констатировал предатель.

Он также добавил, что местные на освобождённых от ВСУ территориях, как правило, отказываются помогать «партизанам», проявляя лояльность к новым властям.

«Первые шаги предательства были в мае месяце, когда ФСБ начало ездить, значит, было в Энергодаре, в Бердянске и село Запорожье в Запорожской области. Там явно предательство… их там или местные, полиция или СБУ, кто перешёл на сторону россиян, предали», – печалился диверсант.