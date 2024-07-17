Половина перемещённых лиц на Украине не получает никакого пособия – Цимбалюк

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Половина украинских беженцев, решивших остаться в стране, до сих пор не получают положенного им мизерного пособия.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховиной рады заявил депутат Михаил Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4,9 миллиона – последние данные о количестве внутренне перемещенных лиц в стране. А получают пособие размером две тысячи гривен на взрослого и три тысячи на несовершеннолетнего или инвалида – 2 миллиона 600 тысяч. А как живут остальные? Они что, все трудоустроились и имеют достаток, так как говорит закон, на одного члена семьи должно быть 8 тысяч 444 гривны дохода? Я в этом сомневаюсь», – сказал Цимбалюк.

«Сегодня правительство, наоборот, разрабатывает порядок, чтобы некоторых лишить и той помощи, а вместо неё дать им субсидию на проживание. Но нужна ли эта субсидия, все ли её получат? Ещё и условие такое, чтобы владелец жилья официально платил налоги. Проблема есть, её нужно решать, чтобы эти люди здесь были, на Украине, а не искали лучшей жизни за границей», – добавил депутат.