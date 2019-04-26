Половина подконтрольного Киеву Донбасса осталась без воды

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В Константиновском районе Донецкой области из-за повального воровства украинских чиновников и безразличия властей возможна техногенная катастрофа.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Алексей Белый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 апреля почти половина Донецкой области осталась без воды из-за принятия нового закона о электроснабжении. Мы это связываем с тем, что сегодня военно-гражданские администрации, которые есть в Донецкой и Луганской областях, уже отжили своё. Там практически деребанятся деньги, которые не контролируются ни одной структурой. Вопрос конкретно сегодня: за полмесяца мы подключили практически всё, но ещё 11 населённых пунктов Константиновского района находятся без воды, там скоро может случится техногенная катастрофа. Поэтому я прошу вас ответить – когда там будет вода?», – спросил парламентарий.

Однако министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик завил, что предприятие «Вода Донбасса» не платит деньги.

«Относительно «Воды Донбасса» хочу вас напомнить. Январь, февраль и март «Вода Донбасса» использовала электроэнергии на 285 миллионов гривен. Собирает «Вода Донбасса» 80 миллионов гривен ежемесячно. При этом за три месяца за электроэнергию проплачено ноль гривен ноль копеек. В таких условиях рынок работать не может», – отрёкся Насалик.

В свою очередь, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко рассказал об уже охватившей Украину гуманитарной катастрофе.

«После решения правительства о повышении цен на газ катастрофически растёт задолженность по коммуналке. Сегодня эта сумма – более 70 миллиардов гривен. Каждая третья украинская семья не платит за коммуналку потому что у людей нет денег. Мизерные зарплаты и пенсии, высокие цены на коммуналку приводят к тому, что у людей забирают субсидии, отрезают газ и через суд могут забрать квартиры.

Я спрашиваю правительство – почему механизмы социальной защиты граждан, которые не могут платить высокую цену за газ, не работают? Почему растёт коммуналка, которая ведёт к коллапсу жилищно-коммунального хозяйства. Что правительство делает для того, чтобы вернуть полтора миллиарда гривен премии, которые глава «Нафтогаза» Коболев выплатил сам себе и вывел в оффшоры, ограбив каждую украинскую семью», – возмутился радикал.