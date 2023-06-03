Половина преподавателей вузов России инфицированы либеральной русофобией

Преподаватели высшей школы должны показывать пример студентам в патриотическом отношении к Родине. Однако в реальности ранее такое отношение было настолько маргинализировано, не принято в «интеллигентом обществе», что до сих пор академики и профессоры не хотят быть патриотами России.

Тогда как на Западе и в США именно университеты являются носителями идей суверенности своей страны и воспитания осознанного гражданина.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил, что, по его подсчетам, чуть меньше половины преподавательского состава вузов России инфицировано либеральными идеями.

«Проблемы в РАНХиГС, Высшей школе экономики и в МГУ были открытые проявления русофобии, – отметил он. – По моим скромным подсчётам, чуть меньше половины преподавательского состава инфицирована вирусом либерасни. Рыба гниет с головы, и если посмотреть, как отреагировала наша Российская академия наук на СВО, то большинство академиков ее не поддержали. Напротив, выдвинули письмо с осуждением, и их за это не уволили. За год СВО их меньше не стало, просто нашего брата стало больше, которые консерваторы, за русскую идею, которые прежде были маргинализированы. Плюс инициатива о допуске без экзаменов к высшему образованию участников СВО позволит несогласным лично высказать свое «фе». Не думаю, что они смогут это делать долго».

Экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов напомнил, что в западной традиции именно университеты являются центром патриотического воспитания.

«В своё время, когда католические университеты полностью контролировали идеологию в Европе, вот эти все универсалии, что мы сейчас называем Западом, они все в принципе вышли из стен университетов Западной Европы. И когда была основана Америка, что сделали переселенцы на новом континенте в Новом свете – они немедленно создали свои новые университеты, которые стали оплотом идеологии протестантизма. Мы сейчас все знаем эти университеты, как фундаменты новой западной мысли – Йель, Гарвард, Принстон», – сказал он.

По мнению Тихонова, университеты в США «были созданы янки, которые сами, может быть, были грубыми и малообразованными религиозными фанатиками, но они прекрасно понимали, что надо создавать эти университеты». «И каждый из этих университетов при этом обладал значительной автономией, никто никакие планы ему не диктовал, никто их патриотизму не учил изначально, они стали сами всех учить. И сейчас, как бы мы к этому не относились, вот эти университеты они являются всё равно базовыми», – сказал ученый.

В свою очередь военный эксперт Константин Третьяков предложил использовать отечественный опыт реформирования образования.

«У нас есть более лучше даже вариант, вспоминаем 1917 год, и когда страна попала в ситуацию, надо было строить новое советское государство, и идеология, кто «за» и кто «против», там точно также остро стояла, как и сейчас.

Почему бы нам не обратить внимание туда и взять те методики, которые тогда использовались? Мы сейчас стоим перед дилеммой – у нас есть высокого уровня специалист, но он стоит не на нашей идеологической платформе. И что с ним делать, уволить или оставить? И надо посмотреть, как тогда это решали, и почему бы это сейчас не применить, кто забывает историю, дальше мы уже знаем продолжение. Давайте обращаться к истории, – отметил Третьяков.