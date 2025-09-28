Украине катастрофически не хватает людей в армии из-за нежелания воевать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший от Русской весны экс-крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько там мобилизовали? 30 тысяч в месяц мы мобилизовали. А то, что из этих 30 тысяч – 15 потом пошли в СЗЧ [самовольное оставление части] и армия не получила пополнение, позволяющее ей сдерживать врага эффективно», – возмущается предатель Крыма.

По его словам, на Украине люди и политики живут ощущением, что война скоро закончится.