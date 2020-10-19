Половина российских предпринимателей готова взять геев на работу

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

Лишь 1% российских предпринимателей знает, что среди их сотрудников есть представители ЛГБТ, а более трети не возьмут таких сотрудников на работу.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Inc. и агентства Omnibus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей (97%) заявили, что в их компании нет представителей ЛГБТ-сообщества. 2% затруднились ответить, и лишь 1% сказали, что у них есть такие сотрудники.

При этом 51% владельцев бизнеса заявили, что если к ним будет устраиваться открытый представитель ЛГБТ-сообщества, это не станет для них проблемой. Но для 37% опрошенных ориентация кандидата станет решающим фактором в решении отказать в приеме на работу.

В исследовании участвовал 321 владелец малого и среднего бизнеса из 32 российских регионов. Большая часть опрошенных — мужчины (61%).