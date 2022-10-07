Половина Севастополя строится по липовым украинским разрешениям

Новости Украины

В Севастополе больше половины коммерческих строек ведется по украинским разрешительным документам.

Проверить их подлинность возможности нет, чем пользуются недобросовестные застройщики, подделывая нужные подписи и покупая бланки украинского образца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил на заседании Заксобрания Севастополя исполняющий обязанности начальника управления строительного надзора Дмитрий Клименко, из 151 капитального объекта, возводимого в городе, 53 объекта строятся по ФЦП, а из коммерческих 61 – на основании украинских разрешительных документов.

«Без необходимости подтверждения таких документов со стороны органов Российской Федерации у нас нет права проверять подлинность документов, которые нам предоставляются, – посетовал Клименко. В практике были случаи, когда у нас были вопросы на объектах по предоставленным документам, мы направляли сведения в МВД, но, к сожалению, ни разу ни одно дело не было возбуждено».

Одна из последних строек, которая прикрывается украинскими документами – возведение комплекса апартаментов «Адмирал» в Стрелецкой бухте под видом яхт-клуба. Разрешительные документы ООО «Трилока ЛТД» были на проверке правоохранителей, и каких-либо нарушений в них не выявлено. Как это может быть – наглядно продемонстрировала депутат Заксобрания Татьяна Щербакова.

На улице Брестская под окнами многоквартирного дома возводится многоэтажный офисный центр. По документам стройку начали еще при Украине, и в настоящее время просто завершают объект. Соответствующее экспертное заключение ООО «Геометрия» подтверждает – фундамент будущего центра залит в 2013 году. Однако ресурс google earth опровергает выводы экспертов – ни в 2013, ни даже в 2017 году фундамента под окнами жилого дома не было. Он появился в 2019 году, о чем жители неоднократно сообщали правоохранителям, требуя прекратить незаконную стройку и уничтожение своей придомовой площадки.

«Жители улицы Брестская, 20, у которых во дворе работал высотный кран, и работы ведутся и по ночам, и в выходные дни, провели протокол осмотра доказательств, зафиксировали это все нотариально, – подчеркнула Щербакова. – Их права нарушены однозначно, потому что снесены дровяные сараи, уничтожен двор. Далее документы пойдут в прокуратуру, Следственный комитет, чтобы получить надлежащую правовую оценку произошедшего. Создаётся впечатление, что, к сожалению, в силу полномочий и крохотных штрафов, и в силу того, что можно только взять штраф, но потом наказывать за это нарушение нет возможности, Севстройнадзор просто провожает глазами всех нарушителей, обилечивая определённым образом, но не в состоянии их остановить. Получается, что у нас будут появляться новые украинские документы и по ночам строиться новые фундаменты».

Коллега Щербаковой по депутатскому залу Вячеслав Горелов уверен, что многие объекты в городе возводятся по липовым разрешениям украинского образца.

«Грустно, что, Севстройнадзор не имеет возможности проверять подлинность документов, которые поступают сотрудникам. Потому что Севастополь – город маленький, и о многих объектах известно то, что они строятся по документам, имеющим сомнительное происхождение. Я не буду с высокой трибуны озвучивать эти слухи. Но, когда один слух – это слух, а когда два слуха – это уже явление. Я надеюсь, что каким-то образом удастся с проверкой подлинности украинских документов все-таки прояснить. Потому что многие городские проблемные беды произрастают именно отсюда», – заключил депутат.