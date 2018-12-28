28.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса, Эмиграция
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Половина трудоспособного населения Украины сбежала за границу

Украинская экономика во многом держится благодаря переводам из-за границы от трудовых мигрантов – т.н. «заробитчан». Их число уже составляет около половины от всего работоспособного населения, что является маркером глубокого кризиса в стране.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«11 миллиардов долларов инвестиций заробитчан – это, с одной стороны, плюс. Это позволило стабилизировать финансы, курс валюты. За три года заробитчане перевели в страну как минимум 30 миллиардов долларов. Для сравнения: МВФ под свои людоедские условия дал нам 3,4 миллиарда, в 10 раз меньше. Эти 11 миллиарда долларов заробитчан стабилизировали экономику.

В то же время, они являются маркером кризиса. Правительство созналось, что от 7 до 10 миллионов украинцев работают за рубежом на самой грязной работе. Это половина трудоспособного населения Украины. Сегодня 9 миллионов украинцев платит налоги в этой стране, а 10 миллионов работает за рубежом. У нас 10 пенсионеров на одного работающего, и кризис в экономике будет только усугубляться из-за таких вещей», – сказал политолог.

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