Половина украинцев готова оправдать поражение в правах противников Майдана

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

23% украинцев уверены, что права людей с определенными политическими взглядами (например, тех, кто не разделяет тезисов официальной пропаганды о “российской агрессии” против Украины и поддерживает Донбасс в его противостоянии с нынешним режимом в Киеве) безусловно должны быть ограничены, 27% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах. Лишь 33% убеждены, что права таких людей не могут быть ограничены, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, представленного в понедельник в Киеве.

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При этом 45% украинцев считают, что однозначно нельзя оправдать преступления, совершенные во время боевых действий украинскими военными и участниками добровольческих батальонов (добробатов), и преступники должны понести законное наказание. 14% убеждены, что в целом оправдать такие преступления нельзя, но особые обстоятельства войны должны служить смягчающим обстоятельством. 20% считают, что «война есть война и там возможно всякое», а 9% уверены, что к преступлениям украинских военных во время боевых действий следует относиться с пониманием.

Кроме того, 16% респондентов считают, что пытки по отношению к врагам во время боевых действий могут быть оправданы по тем или иным соображениям.

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Общенациональный опрос был проведен Центром информации о правах человека и Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива при поддержке Программы развития ООН в Украине в период с 11 по 24 июля 2018 года.