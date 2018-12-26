26.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Социология, Украина
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Половина украинцев не верит в честные выборы

Чуть более половины избирателей считают фальсификации на будущих президентских выборах в Украине вероятными.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению респондентов, вероятность фальсификаций на выборах президента на общегосударственном уровне выше (51%), чем в их области (41%) или их городе/селе (35%). Еще около трети допускают незначительные фальсификации на всех уровнях. Больше всего тех, кто ожидает значительных нарушений на предстоящих выборах на всех уровнях – на Днепропетровщине, также чаще других допускают фальсификации на уровне региона в Винницкой и Одесской областях.

15% респондентов положительно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики помогают материально избирателям. 23% занимают нейтральную позицию в этом вопросе. В то же время, большинство (58%) – против такого вида агитации. Относительно больше тех, кто положительно или нейтрально относится к материальной помощи кандидатов на выборах – в Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, меньше всего – в Тернопольской области.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.

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