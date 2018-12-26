Половина украинцев не ждут перемен в наступающем году

26.12.2018, Киев, Игорь Петров

Три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и около половины ожидают, что она стране не изменится в 2019 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лишь 14% считают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении. При этом правильность направления движения страны респонденты оценивают хуже, чем области (21%) или своего города или села (29%). Соответственно, неправильным направление развития страны считают 74% опрошенных, своей области – 62%, населенного пункта – 55%. Меньше тех, кто считает движение страны правильным в Одесской, Луганской, Херсонской и Хмельницкой областях. На областном уровне правильным направление развития региона считают чаще на Львовщине и Харьковщине, реже – на Донбассе и Юге. Относительно направления развития по месту жительства лучшие оценки в Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Тернопольской областях, худшие – в Луганской, Николаевской и Херсонской.

Немногим менее половины (48%) считают, что ситуация не изменится в 2019 году. Из оставшейся половины доли оптимистов и пессимистов примерно равны. 16-18% опрошенных имеют оптимистичные ожидания относительно будущего, как в Украине, так и на местах. Более половины. В то же время, от 17% до 20% опрошенных ожидают ухудшения следующего года.

«Оценки, скажем, так, нейтрально-позитивные, – прокомментировал ожижения граждан руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович на пресс-конференции в Киеве.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.