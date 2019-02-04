Половина украинцев отказывается отвечать на вопросы социологов

04.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Российской Федерации принадлежат четыре крупные украинские социологические компании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил Директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не представляете, как нам трудно проводить сейчас социологию. Было время, когда социолога не выпускали из-за стола, пока он не выпьет и не покушает. Сейчас до 50% мы сталкиваемся с отказом. Люди не верят, считают, что это проверка властей», – сказал Небоженко.

При этом он утверждает, что на Украине активно работают и российские, и западные соцслужбы.

«Россияне всегда были сильнее нас. Сейчас есть 4 общенациональные украинские мощные опросные сети, которых не видно. Они принадлежат Кремлю. Они работают на износ в свою пользу. Здесь работает Запад. Порошенко хочет противопоставить свой пул социологических служб, если Запад получит другие результаты», – сказал Небоженко.