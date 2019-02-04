//exit;
04.02.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Общество, Политика, Социология, Украина
Просмотров:

Половина украинцев отказывается отвечать на вопросы социологов

Российской Федерации принадлежат четыре крупные украинские социологические компании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил Директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы не представляете, как нам трудно проводить сейчас социологию. Было время, когда социолога не выпускали из-за стола, пока он не выпьет и не покушает. Сейчас до 50% мы сталкиваемся с отказом. Люди не верят, считают, что это проверка властей», – сказал Небоженко.

При этом он утверждает, что на Украине активно работают и российские, и западные соцслужбы.

«Россияне всегда были сильнее нас. Сейчас есть 4 общенациональные украинские мощные опросные сети, которых не видно. Они принадлежат Кремлю. Они работают на износ в свою пользу. Здесь работает Запад. Порошенко хочет противопоставить свой пул социологических служб, если Запад получит другие результаты», – сказал Небоженко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть