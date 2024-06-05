Половина украинцев считает, что при Зеленском стало хуже с экономикой, но не связывают это с войной – опрос

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Почти половина украинцев (49%) считают, что ситуация в экономике страны за время пребывания у власти президента Зеленского ухудшилась. Об этом свидетельствует свежий опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 16–22 мая.

В том, что за последние пять лет ситуация в экономике улучшилась, уверены лишь 17% респондентов, для 21% ситуация не изменилась.

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Все эти цифры, в общем, ожидаемы. Интересно другое. Из той половины украинцев, которые сетуют на ухудшение в экономике, лишь явное меньшинство (16,5%) связывают это, прежде всего, с идущей войной. А вот 23% – прежде всего с ошибочными действиями самой центральной власти. Еще 9% назвали обе причины.

У респондентов, в частности, спросили об изменениях в экономике за последние пять лет с фокусом-объяснением, что речь идет об условиях для развития, прозрачности правил, справедливом отношении к бизнесу.

«После полномасштабного вторжения мы фиксировали парадоксальную ситуацию, когда объективно ситуация в экономике стала однозначно хуже, но общественность лучше ее оценивала, чем до вторжения», – говорится в комментарии КМИС.

Это говорит о произошедшей за два последних года «нормализации» и «рутинизации» войны. Привыкании к ней общества. Для оставшихся на родине украинцев война и вызванные ею боевые действия стали всего лишь жизненным фоном, а свои претензии они по прежнему адресуют властной вертикали и ее чиновникам и связывают больше с борьбй с коррупцией, нежели с остановкой боевых действий.

Из этого обстоятельства следует и другой неожиданный вывод: по всей видимости, напрасны ожидания тех политиков и экспертов, которые рассчитывают перенаправить накопившийся гнев украинских обывателей, возмущенных ухудшением экономического положения в «антивоенное» русло. Эти настроения вряд ли конвертируются в массовое требование остановки боевых действий, тем более – на российских условиях