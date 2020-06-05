Половина украинцев верит в победу над «отсталой Россией»

05.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская социология показывает, что значительная часть украинских респондентов не оставила надежду победить РФ в войне, но при этом половина украинцев готова к прямым переговорам с ЛДНР.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 50,5% опрошенных считают, что в будущем Украина одержит победу над Россией, 10,3% не верят в такой сценарий.

37,2% полагают, что Украина победит, поскольку «Россия отсталое государство, а Украину поддерживает весь цивилизованный мир», но 31,2% не верят в победу над РФ.

55% верят, что в будущем Украина перейдет исключительно на украинский язык, почти 30% не верят.

48,8% не считают русский язык угрозой независимости, 27% – считают.

Почти половина (48,8%) считают, что ради мира нужно идти на переговоры с РФ и ЛДНР, 35,1% не согласны на уступки.

При этом более половины опрошенных (51,1%) считают участников карательной операции против республик Донбасса «образцом гражданского патриотизма и служения стране».

Опрос проводился с 26 по 30 апреля. Методом телефонного интервью было опрошено 1,5 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.