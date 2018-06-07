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07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Tехнологии, Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Украина, Экономика

Половина украинского оборонного заказа находится в частных руках


Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные компании, передает корреспондент “ПОлитНавигатора”.

«Более 50% оборонного заказа выполняют уже частные компании», — сообщил он в ходе ІХ Национального экспертного форума в четверг в Киеве.

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Кроме того, Турчинов добавил, что СНБО на данный момент готовит ряд решений для либерализации внешнеэкономической деятельности, и они будут приняты в ближайшее время.

«Это предусматривает: разрешение на прямой экспорт всех производителей военной техники и оружия независимо от того, принадлежат ли они к государственному сектору или частному. Мы разрешим импорт без ограничений для производителей независимо от формы собственности для собственных нужд в производстве военной техники и вооружения», — отметил он.

Также будут сняты все ограничения по прямым контрактам силовых структур по закупке оружия за границей, когда украинский производитель не может удовлетворить потребности.

По мнению секретаря СНБО, такие шаги укрепят обороноспособность государства.

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