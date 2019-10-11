11.10.2019
 
Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Социология, Украина
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Половина Украины выступает против особого статуса для Донбасса – соцопрос

Более половины украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции особого статуса отдельных районов в Донецкой и Луганской областях, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие данные были получены в ходе социологического опроса киевского Центра Разумкова.

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“Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции “особого статуса” отдельных районов в Донецкой и Луганской областях”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что поддерживают предоставление “особого статуса” отдельным районам в Донецкой и Луганской областях 26% опрошенных.

Исследование проводили с 4 по 9 октября 2019 года. Опросили 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее президент Зеленский отверг возможность проведения референдума по поводу закона об особом статусе отдельных районов ОРДЛО, о возможности которого говорил глава президентского офиса Андрей Богдан. Напомним, предоставление  отдельным районам двух областей особого статуса и закрепление его в Конституции страны является одним из условий подписанных Петром Порошенко в 2015 году  минских соглашений.

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