Политнавигатор - Новости России и Украины
22.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Мнение, НАТО, Общество, СМИ, Украина

Половина зрителей канала Коломойского не видит Украину в НАТО


Почти половина аудитории украинского телеканала 1+1 выступили не в пользу вступления Украины в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного во время эфира ток-шоу «Право на власть», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущий Сергей Иванов перед оглашением результатов сразу оговорился, что итоги голосования “нерепрезентативны”.

«Мы задали вопрос аудитории – это наша аудитория, не вся Украина, то есть, она не репрезентативна. Мы спросили нашу аудиторию – где Украине будет безопаснее? В союзе с Россией, в НАТО или в нейтральном статусе. Мы видим, что за НАТО выступают 47% нашей аудитории. 44% считают, что Украине лучше быть нейтральной страной и 9% видят Украину в союзе с Россией», – заявил Иванов.

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