«Половозрелые кони из ночных клубов должны быть на фронте» – протоиерей Ткачёв

Новости Украины

Российские военкомы, в первую очередь, должны совершить рейды по ночным клубам, где физически здоровые парни, особенно в Хэллоуин, бравируют пренебрежением к смерти и развлекаются – в то время, как их сверстники погибают на войне.

Об этом в своем видеоблоге заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Как-то мне пришло на ум, что «летучие» военкоматы не должны мерзнуть в Верхнем и Нижнем Ларсе (КПП на границе России и Грузии – ред.). Они должны совершить, просто, рейд по ночным клубам в больших городах. Одной Москвы даже хватит, где половозрелые «кони» в отменной физической форме и с хорошим денежным достатком, с расширенными зрачками через одного, проводят целые ночи, засовывая в трусы пляшущим вокруг шеста девкам денежные купюры. Вот эти здоровые половозрелые «кони», в военное время не имеющие права (в принципе, вообще нельзя грешить), а грешить, когда твои сверстники рук, ног лишаются – это вообще свинство. Вот туда надо рейд один сделать. Я вас уверяю, это будет настолько оздоравливающий иметь эффект, что мы страну со временем не узнаем», – заявил Ткачев.

Он как священник также призвал обратить особое внимание на тех, кто празднует Хэллоуин, бравируя презрением к смерти, а на самом деле – являясь позёрами и трусами.

«У нас Хэллоуин почти на носу, не сейчас, но он совсем скоро. По всему миру есть довольно большое количество пустоголовых людей, которые паутинку растягивают, в скелетики одеваются, тыквочки, рожицы режут, свечечки зажигают и друг друга пугают. Вот этих всех сусликов, которые страшно боятся смерти и войны и всяких неприятностей, я бы тоже советовал как-то присмотреться к ним. Потому что баловаться со смертью нельзя. Хэллоуин в нынешнем виде – это свинское баловство с тайной смерти. Люди, которые балуются со смертью, которые не видят в ней ничего священного, великого, грозного и ответственного, одевающихся в скелетиков, напивающиеся до безмера в пабах, как правило. Эти же люди, как правило, являются трусами и предателями. Они боятся смерти, косят, юлят, ныкаются и тому подобное», – добавил протоиерей.