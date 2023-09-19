Положение непростое. Украина не потратила резервы – военный эксперт

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Говорить о том, что украинское наступление выдохлось и не представляет угрозы – это ошибка.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил российский военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Баранца, у ВСУ еще остаются крупные резервы и положение ВС РФ непростое.

«Вот, говорят, что выдохлись, все – не сегодня – завтра Зеленский сам выползет с простыней из окопа и будет орать: «Путин, я сдаюсь, заканчиваем войну». До этого очень далеко. Есть две реальных цифры, которые сегодня уже проверены и известны. Вот, взять Харьковское направление, где у нас идет успешное наступление. Выдохлась украинская армия? Ох, вы знаете, как выдохлась? Аж 100 тысяч там группировка под командованием главкома Сухопутных войск Украины, генерала Сырского. Выдохлась, понимаете, уже все, говорят, что к оккупации не только Купянск готовят, но и Харьков. Зачем мы себе врем? У врага есть очень серьезные резервы», – сказал эксперт.

А теперь бросим свои мужественные взоры на Запорожское направление. Сколько там? Вчера свежие данные, в том числе и подтвержденные не только нашей разведкой, но и украинскими вояками: около 200 тысяч наваливается. Да, эти 200 тысяч сегодня наваливаются и на Работино, и держат там, не разрешают нам взять другие высоты и так далее. Мы мужественно, зубами держим этот навал, и он далеко не закончился… К чему я говорю? Нам самое главное не опупеть от радостей необъективных масштабов наших побед. Армия российская сражается, положение, безусловно, не такое простое», – заявил Баранец.