Положение России в Балтийском море резко ухудшается

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Вступление Финляндии в НАТО, а в дальнейшем и Швеции, ухудшает для России ситуацию на северо-западе страны, фактически превращая Балтику во внутреннее море Североатлантического альянса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут российские федеральные СМИ.

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Так, «Коммерсант» считает, что для России вступление ее северного соседа в НАТО означает ряд перемен.

«Самая очевидная — удлинение границы с альянсом более чем вдвое: с 1233 до 2572 км. С присоединением Финляндии к НАТО (а в скором будущем явно и Швеции) более 90% побережья Балтийского моря будут контролировать страны НАТО. Усилится роль альянса и в арктических делах, поскольку его членами станут семь из восьми государств Заполярья, то есть все, кроме России. На лицо и явное продолжение тенденции на сращивание НАТО и Евросоюза: со вступлением Финляндии (а позже и Швеции) в альянс останется лишь четыре страны, которые входят в Евросоюз, но не участвуют в НАТО (Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта)», – говорится в статье.

Далек от оптимизма по этому поводу и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, охарактеризовавший для «Московского комсомольца» вступление Финляндии в НАТО как резко негативное изменение военно-стратегической обстановки в худшую для России сторону.

«Фактически начинается военное освоение театра военных действий по подготовке новой войны против России с возможностью на определённом этапе уже официального выдвижения со стороны Финляндии территориальных требований к Российской Федерации», – сказал Коротченко.

По его словам, при проведении мобилизации потенциал армии Финляндии может составить один миллион военнослужащих и будут представлять собой достаточно эффективную, обученную и мотивированную силу.

«Собственно, мы должны понимать, что Финляндия в военном отношении – это страна, обладающая не только военным потенциалом, но и мощными ресурсами электронной разведки. Плюс в её воздушном пространстве могут появиться самолёты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, что станет усилением давления на Российскую Федерацию в военном и политическом плане», – предупреждает эксперт.

Он прогнозирует, что все последующие власти Финляндии станут однозначно антироссийскими.

«То есть на месте нейтральной и, как нам ранее казалось, мирной скандинавской страны, мы снова получаем вариант того хищника, который присутствовал там в 20-30-х годах прошлого века. Мы фактически на новом витке снова возвращаемся к той модели взаимоотношений с этой страной, которая была у нас в те годы. В перспективе на ряде финских авиабаз возможно размещение и американского тактического ядерного оружия. Кроме того, ввиду новой геополитической конфигурации произойдет резкое осложнение деятельности нашего Балтийского флота», – говорит аналитик.

Он уверен, что членом НАТО в скором будущем станет и Швеция.

«Таким образом мы получаем крайне неблагоприятную для нас военную конфигурацию на северо-западе страны. А в перспективе уже де-факто превращение Балтийского моря во внутреннее море Североатлантического альянса. При этом принципиально в этом регионе изменить ситуацию и расклад сил в нашу пользу может только победа России в СВО на Украине», – резюмирует Коротченко.

А полковник в отставке и военный эксперт Владимир Попов в комментарии «Независимой газете» подчеркнул, что Финляндия обладает самым большим артиллерийским потенциалом в Западной Европе.

«В составе ее вооруженных сил около 700 артиллерийских 155 мм гаубиц, почти столько же тяжелых минометов и не менее 100 реактивных систем залпового огня. В том числе в составе Сил обороны Финляндии есть системы М270 (MLRS), способные запускать тактические баллистические ракеты ATACMS на дальность до 300 км. То есть они способны долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска и Североморска, где расположены важные военно-стратегические штабы (пункты управления) Вооруженных сил РФ», – предупреждает Попов.

Для «Известий» комментирует складывающуюся для РФ теперь ситуацию неназванный российский дипломатический источник.

«Тенденция развития военно-политической обстановки в Европе говорит о стремительном наращивании военных потенциалов США и НАТО и очевидной антироссийской направленности этих действий», – отмечает он.

По его словам, с приемом Финляндии, а вскоре и Швеции, «со стороны НАТО будет сформирован непрерывный пояс недружественных стран, блокирующий Россию с Запада».

«С большой долей вероятности можно будет вести речь о размещении складов техники и вооружений, базировании на территории новых членов альянса сухопутных, авиационных и морских подразделений, размещении компонентов систем ПВО/ПРО, контроля воздушного и морского пространства», – говорит источник.

Он напомнил о циркулирующих в СМИ планах по интеграции ВВС четырех стран Северной Европы — Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, предпринимаемых с нескрываемой антироссийской направленностью. Кроме того, было сказано, что и Хельсинки, и Стокгольм не гарантируют отказа от возможности размещения на их территории американского ядерного оружия.

В свою очередь аналитик ИМИ МГИМО Никита Липунов полагает, что вступление Финляндии в НАТО негативно скажется на российско-финских отношениях, но, по его словам, пока преждевременно говорить о конкретных ответных шагах России, поскольку они будут напрямую зависеть от дальнейшей интеграции страны в альянс.

«Финны не заинтересованы в эскалации, поэтому будут действовать осторожно», – предполагает Липунов.