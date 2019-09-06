Положение сербов в Хорватии сравнили с евреями в нацистской Германии

06.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Положение сербов в нынешней Хорватии постепенно становится сравнимо с положением евреев в нацистской Германии. Об этом в нашумевшем интервью немецкому телеканалу RTL заявила Катарина Пеович, кандидат в президенты Хорватии от левого «Рабочего фронта».

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С начала года в Хорватии действительно было совершено более 10 нападений на сербов именно на националистической почве.

При этом Пеович не стала первой, кто поднял эту щекотливую тему. Одним из главных героев в местных СМИ в последние дни был Милорад Пуповац, сооснователь Независимой демократической сербской партии (SDSS), который сравнил нынешнюю Хорватию с фашистским «Независимым государством Хорватия».

«Я бы не стала комментировать Пуповаца, я бы не стала его критиковать. Сербы играют роль евреев в Хорватии сегодня. Они используются для гомогенизации большинства населения против меньшинства.

Для нас чрезвычайно важно отметить, почему мы работаем над таким разделением сербов и хорватов, а не решаем экономические проблемы, критикуем капиталистические элиты, которые привели нас туда, где мы находимся.

Капиталистические элиты через своих политических представителей создают конфликт, который совершенно не имеет значения. Конечно, это капиталистический заговор.

Фон такой мотивации производить врага в форме серба полностью идентичен мотивации производства врагов из евреев в нацистской Германии», – сказала Пеович.

Она признала, что левые не имеют шансов на выборах президента – данные социологов свидетельствуют, что первые позиции занимают ставленники большого капитала, подогревающие шовинистические настроения.

«Кто бы ни победил, люди проиграют. Это битва между теми деятелями, которые не принесут ничего хорошего народу», – сказала она.

Все объективные эксперты региона разделяют мнение о том, что отношения между Сербией и Хорватией в последние годы ухудшаются. Президент Центра документации и информации «Veritas» Саво Штрбац отмечает, что особенную обеспокоенность вызывают сообщения о национализме и шовинизме даже в мирной Истрии.

«В начале лета в Висково, недалеко от Риеки, был избит серб. Когда это произошло там, тогда ситуация была действительно тревожной. Вот почему я думаю, что заявление Пеович не преувеличено», – отметил Штрбац.

Хорватские власти открыто не призывают к нападениям на сербов, но практически не реагируют на подобные инциденты.

Эксперт подчеркнул, что хорватские манипулируют своим патриотизмом и используют атаки на сербов в качестве поводов завоевать голоса в предвыборной гонке.

По мнению Штрбаца, кандидат в президенты Катарина Пеович сказала правду, но хотелось бы, чтобы эту правду признала и нынешняя глава государства Колинда Грабар-Китарович.