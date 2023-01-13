«Положение Украины пошатнулось. Запад не просто так засуетился с танками» – Корнилов

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Запад готов к переходу очередной «красной линии» в конфликте на Украине, и теперь для России важно оперативно переходить к формулированию более ясных и чётких контругроз.

Об этом в эфире канала «Белта» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, когда мы видим, как Запад пытается нарастить темп поставок, когда Запад вдруг истошно завопил, что надо срочно поставлять бронетехнику, танки, самолёты, дальнобойные ракеты и так далее, это свидетельствует о том, что на Западе действительно вдруг стали осознавать, что Украина таки проигрывает, Украину надо как-то спасать. Причём, ещё до недавнего времени на западных эфирах нам рассказывали от президента США до самого последнего какого-то эксперта завалящего на каком-то CNN или New York Times, рассказывая о том, что Украина не просто побеждает, она уже победила! Закономерный вопрос: раз всё так складывается в вашу пользу, на кой чёрт вы будете поставлять эти танки, самолёты и так далее? Всё же нормально идёт, если верить вам же. Но, видите, забегали, засуетились – и уже не скрывают. Статья Кондолизы Райс и Гейтса, экс-министра обороны США, недавно – она свидетельствует о том, что начали понимать, что Украина таки проигрывает, и надо как-то вносить перелом в боевые действия», – сказал Корнилов.

По его словам, тяжёлые танки – это новый этап в противостоянии, на который необходимо дать однозначный ответ.

«Опять-таки, они прощупывают красные линии, за которые ещё вчера не хотели переходить. Теперь, как видим, переходят очередную. Я считаю, что тут надо всё-таки действовать более жёстко, активно – и нашей дипломатии, и нашим политикам с тем, чтобы всё-таки от слов переходить к делу. О том, чтобы просто говорить абстрактно о каких-то красных линиях и центрах принятия решений, переходить к формулированию более ясных и чётких контругроз», – объяснил политолог.