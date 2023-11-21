«Положение ужасное»: США провалили войну на два фронта, боеприпасов не хватает – американский журналист

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит перестать жаловаться на недостаточность американской помощи, потому что боеприпасов и техники может не хватить даже на нужды самих США.

Об этом в своем блоге заявил американский журналист Стивен Гарднер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гарднер раскритиковал администрацию США за то, что она не сумела обеспечить своих союзников, воюющих на два фронта.

«Сейчас, несмотря на то, что президент Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты могут оказать финансовую и военную поддержку Израилю и Украине одновременно, президент Зеленский утверждает обратное. Он сказал, что поставки артиллерийских снарядов действительно замедлились – просто, все сами борются за свои запасы. Более того, он утверждал, что склады Соединенных Штатов пусты. Так что он разоблачил США в том, что у них недостаточно военной техники для самообороны. Мы действительно ставим себя в ужасное положение. Патронов может не хватить, так что Зеленскому стоит перестать жаловаться», – заявил Гарднер.