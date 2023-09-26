«Положим десять армий» – военкор о недопустимости освобождения Донбасса в стиле Бахмута
Российское командование нашло способ пролома забетонированных линий обороны ВСУ новой «тактикой мелких ударов».
Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в ДНР военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У них такие же точно оборонные линии, такие же минные поля, они строили всё это 9 лет, превращали города в крепости, они готовились к нашему удару. На направлении Волновахи, например, у них было несколько заготовленных линий обороны. Под Авдеевкой, вдумайтесь, у них пять линий обороны, две мы уже взяли, сейчас грызём третью. Они закапываются, везде они строят, и сейчас под Купянском заливаются бетоном, у них очень немаленький опыт. Под Марьинкой были очень серьёзные фортификационные сооружения.
Это на фоне того, что они наши не могут пробить, они прибедняются – ой, там, минные поля, так они тут такие минные поля устраивают, они в пять этажей закапываются минами, всё в порядке у них с обороной.
У них разработано, это было видно на примере Мариуполя, Бахмута, как только мы подходим к какому-то городу, они тут же заранее подготовленные позиции занимают среди домов, они заранее прорабатывают, у них эти планы все были. Поэтому за каждый город – превращать в Бахмут, груду развалин, наши не хотят. Поэтому и нащупана такая тактика мелких ударов, и они ничего этой тактике не могут противопоставить, чего они и бесятся», – рассказал Хайруллин.
По его словам, российское командование отказалось от практики брать города по типу бахмутской операции.
«Именно то, что наш Генштаб и в целом Минобороны нащупало такую форму ведения войны, что они при всем том, что они залились бетоном, всё равно проигрывают. Это честь и хвала нашим генералам, кто ругает их, а посмотрите, насколько более умно мы воюем.
Казалось бы, что противопоставить? Вся Донецкая область, которая сейчас под укропами, там десятки городов, они все превращены в такие крепости. То есть, если бы мы в стиле Бахмута пошли по Донецкой области дальше – Славянск, Краматорск, Курахово, Константиновку брать…это только крупные города, а есть же Торецк, Нью-Йорк, которые все бетоном, или Авдеевка…нам не то, что одной армии, десяти армий не хватит, только на одну Донецкую область надо положить. Вот они под это всё готовились. И подобрать ключик к этому очень дорогого стоит», – заключил военкор.
Спасибо!
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