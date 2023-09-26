«Положим десять армий» – военкор о недопустимости освобождения Донбасса в стиле Бахмута

Российское командование нашло способ пролома забетонированных линий обороны ВСУ новой «тактикой мелких ударов».

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в ДНР военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них такие же точно оборонные линии, такие же минные поля, они строили всё это 9 лет, превращали города в крепости, они готовились к нашему удару. На направлении Волновахи, например, у них было несколько заготовленных линий обороны. Под Авдеевкой, вдумайтесь, у них пять линий обороны, две мы уже взяли, сейчас грызём третью. Они закапываются, везде они строят, и сейчас под Купянском заливаются бетоном, у них очень немаленький опыт. Под Марьинкой были очень серьёзные фортификационные сооружения.

Это на фоне того, что они наши не могут пробить, они прибедняются – ой, там, минные поля, так они тут такие минные поля устраивают, они в пять этажей закапываются минами, всё в порядке у них с обороной.

У них разработано, это было видно на примере Мариуполя, Бахмута, как только мы подходим к какому-то городу, они тут же заранее подготовленные позиции занимают среди домов, они заранее прорабатывают, у них эти планы все были. Поэтому за каждый город – превращать в Бахмут, груду развалин, наши не хотят. Поэтому и нащупана такая тактика мелких ударов, и они ничего этой тактике не могут противопоставить, чего они и бесятся», – рассказал Хайруллин.