«Положить конец распрям»: ЧВК «Вагнер» грозит окружение под Артемовском?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация под Артемовском пока далека от разрешения в пользу российской стороны – ВСУ готовит контрудар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил собственник ЧВК «Вагнер», бойцы которой штурмуют город.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Давайте еще раз расскажу все подробно для того, чтобы исключить дополнительные вопросы. ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянск — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке. ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК «Вагнер». И получится «пирожок»: начинка — это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка — это, собственно говоря, ЧВК «Вагнер», – говорит Пригожин.

По его словам, он стучится во все двери и бьет тревогу «с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги».

«В случае, если все слаженно, без амбиций, вы…бонов и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет пи…дец. Вот, собственно говоря, и ваш ответ. Конечно, когда будет создаваться этот «пирожок», то я заскочу на него «вишенкой» и останусь со своими ребятами разгребать всю эту кашу. Только легче от этого никому не станет. Поэтому ВСУ будет бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то необходимо, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы и стучимся во все двери. В настоящий момент, моего представителя выпи..днули из штаба — он там пока по улице ходит. Если кто-то его увидит — свистните», – резюмировал Пригожин.

При этом офис президент Украины сообщил, что командование ВСУ высказалось за продолжение оборонительной операции в Артемовске и дальнейшее усиление позиций ВСУ.

«А почему они говорят за Залужного? Может ли сам он это прокомментировать? В данном случае, скорее всего, происходит следующее. Залужный выводит остатки боеспособных частей из Бахмута, потому что это разумно. Одновременно с этим, выполняя приказ Зеленского, он заводит в Бахмут (и оставляет восточнее, бросая под каток ЧВК) менее боеспособные подразделения территориальной обороны, которые не жалко. Однако это может быть только часть плана. Нельзя исключать того варианта, что ВСУ бросят резервы, чтобы сковать подразделения ЧВК «Вагнер» на нескольких участках фронта Артемовского направления с дальнейшим переходом в контрнаступление. Это также нужно учитывать. Для этого нашим армейским подразделениям необходимо будет оказать всецелую поддержку «Вагнеру» на флангах, чтобы «музыканты» продолжали перемалывать ВСУ, так удачно скопившиеся в одном городе, а не разбежавшиеся по фронту», – комментирует ситуацию экс-заместитель министра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов.

В свою очередь украинский военкор, главред антироссийского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов пишет относительно ситуации вокруг Артемовска:

«Наступление с севера на охват города должно быть остановлено, это можно сделать исключительно за счет применения боеспособных резервов».

Встревожен планами украинского контрнаступления российский военкор, автор телеграм-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский.

«Данная операция должна не только разблокировать Бахмут, но и нанести поражение нашей лучшей пехоте, то есть бойцам Оркестра. Киев видимо планирует провести «Зимнюю грозу» и не дать вывести с поднятыми руками (или вперед ногами) командира группировки и личный состав, оставшейся в Бахмуте. Если Оркестру будут нормально помогать «соседи справа и слева» (нанеси ВСУ и правда деблокирующий удар), то Зимняя гроза для ВСУ окончится так же, как в свое время она окончилась для Манштейна. Если же нет, то выводы делайте сами», – предупреждает Куликовский.

Московский политолог Сергей Марков полагает, что в Артемовске «приближаются критические дни».

«Никакого предательства в Минобороны нет. Забудьте эту подростковую конспирологию. Но ошибки бывают везде», – осторожно признает проблемы во взаимодействии вагнероцев и Минобороны Марков.

Куда более категоричен и резок в своих оценках Минобороны генерал СВР в отставке Леонид Решентников.

«ЧВК «Вагнер» достиг осязаемых результатов в штурме Бахмута, стянул на себя очень значительные силы противника. Казалось бы, сейчас подбросить ему все необходимое — боеприпасы, пополнение, активность нашей армии на флангах. Ан нет, опять какие-то терки с Минобороны, с Генштабом. Не знаю глубинных причин, но очевидно одно: нужной поддержки, чтобы завершить окружение Бахмута, нет. Наверное, высшему командованию нашей армии победы без его «главного участия» не очень по душе. Судя по всему, оно устало от многочисленных побед — взятие ротного опорника, освобождение лесополосы, уничтожение одним снарядом трех пикапов и т.д. Кстати, у Бахмута вынужденно сосредоточены весьма значительные силы противника. Было бы естественно, если наша армия, используя это обстоятельство, успешно атакует древних укров на других направлениях. Но не получилось ни под Угледаром, ни в Марьинке и Авдеевке, ни у Купянска. Ну не получается пока. Тогда помогайте там и тому, у кого получается! Это же не личная война многозвездных генералов и директора ВЧК. На кону судьба Отечества. Верховный главнокомандующий должен положить конец этим распрям», – призвал Решетников.