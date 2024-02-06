Польша берет на себя обслуживание самолетов, которые будут бить по России

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ВСУ уже в ближайшие дни начнут применять на фронте американские истребители F-16.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в польском издании GeekWeek пишет военный обозреватель Филипп Мильчарек.

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«В настоящее время ВВС Украины и Пентагон готовятся разместить в Украине первые истребители. Аналитики полагают, что до первых миссий с использованием этих великих машин осталось всего несколько дней. Доказательством того, что ВВС прокладывают путь к принятию на вооружение истребителей F-16, могут стать недавние впечатляющие атаки на российские бомбардировщики, воздушное командование и центры раннего предупреждения. Их нейтрализация призвана повысить безопасность летчиков-истребителей при выполнении задач на передовой», – пишет Мильчарек.

Он признает, что поставка в Украину истребителей F-16 кардинально не изменит ситуацию на фронте, а цель «состоит не только в нанесении более сильных ударов по российскому агрессору, включая уничтожение большего количества солдат и техники, но и в подготовке пилотов для эксплуатации самолетов НАТО».

Примечательно, что, как сообщил замглавы Пентагона обслуживание истребителей F-16 будет проходить в различных европейских странах, но с наибольшим упором на Польшу.

«Планируется провести комплексное техническое обслуживание в Европе, насколько это возможно, и основное место — это Польша», – сказал Лаплант.

Он добавил, что будут организованы «и другие вещи».

«Это неудивительная информация, ведь Войско Польское имеет целый парк этих машин и в нашей стране есть специализированные предприятия, предназначенные для ремонта истребителей этого типа», – в свою очередь добавляет Мильчарек.

На днях министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна готовит для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Это означает, что ВСУ могут рассчитывать на 24 самолета этого типа от Нидерландов.